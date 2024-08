False consulenze al Cnr di Napoli sequestri per oltre 2 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 –al Cnr: 13 società nel mirino della guardia di finanza. La guardia di finanza ha sequestrato beni per 2e 200milaa sette persone finite nell’indagine. Sono 46 i contratti di consulenza stipulati tra il 2010 e il 2014 dall'allora Ambiente Marino Costiero di, oggi Istituto di Scienze Marine del Cnr. È partita dal’indagine sulle anomale prestazioni di consulenza, a volte nemmeno mai svolte, che ha coinvolto aziende di Roma, Milano e Monza, in molti casi operanti in settori incompatibili con lerichieste (e pagate). Molte consulente, infatti, quando non del tutto inesistenti, sono risultate spesso identiche tra loro e prive di contenuti concreti. La documentazione spulciata dai finanzieri dispesso appariva formalmente diversa dalle altre, ma con medesime finalità.