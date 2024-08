Parigi 2024 calcio femminile Usa-Brasile in finale per l’oro | Germania-Francia per il bronzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Stati Uniti d’America-sarà laperdialle Olimpiadi di. Le giocatrici a stelle e strisce hanno sconfitto laal penultimo atto del torneo, riuscendo a spuntarla ai supplementari per 1-0 dopo 90? di regolamentari a reti bianche; un gol di Smith al 95?, su assist di Swanson, ha permesso alle giocatrici statunitensi di raggiungere l’ultimo atto dell’evento olimpico. Le calciatrici verdeoro, invece, hanno frenato il percorso della Spagna in semicon un divertente 4-2: autorete di Paredes, gol di Portilho, Adriana e Kerolin per poker brasiliano, reso meno amaro dalle iberiche grazie alle marcature a fine match di Paralluelo, autrice di una doppietta. Sul palcoscenico dello Stade Velodrome di Marsiglia, Stati Uniti esi contenderanno dunque la medaglia d’oro, mentree Spagna lotteranno per il