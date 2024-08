Napoli-Lukaku svolta improvvisa | svelato il piano di Manna per chiudere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 agosto 2024) Il club azzurro vuoleil prima possibile e accontentare l’allenatore delAntonio Conte. Servono però uscite. Romelue il, una trattativa che sembra ormai un fotoromanzo, va avanti da settimane senza sosta e una trattativa piuttosto bloccata. Ilspera di accontentare Conte e consegnargli il tecnico il prima possibile, ma prima occorre lavorare in uscita. Non è semplice trovare la quadra e il club vuoleil prima possibile. Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità da parte del club azzurro di ingaggiare Romelucon Victor Osimhen ancora in squadra.