Il Brescia preso Juric vuole chiudere il mercato con nuovo difensore centrale

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilsi trova tra le ultime trattative di unda completare e i primi intoppi che accompagnano l’avvicinamento al primo impegno ufficiale di domenica, quando per il primo turno di Coppa Italia arriverà al “Rigamonti” il Venezia, neopromosso in serie A. Sul fronte degli arrivi la società del presidente Massimo Cellino ha definito l’attaccante che completerà il reparto. Si tratta del croato Ante Matej, che è già in città e nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni. La trattativa con il Gorica, squadra di serie A della Croazia, non ha subito intoppi e sarà così la punta del 2002 il giocatore che dovrà consentire a Borrelli (ma pure a Moncini) di tirare il fiato in un torneo lungo ed impegnativo come la serie B.