Gli eroi del mare Massaggio cardiaco sulla tavola da surf | Lo abbiamo salvato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Pisa, 6 agosto 2024 – Una giornata in spiaggia che, senza l’intervento dei bagnini, si sarebbe trasformata in una tragedia. Intorno alle 14:30 di domenica a Marina di Vecchiano, i bagnini disicuro e Oasi Marco Polo sono intervenuti per salvare la vita a un 42enne che ha avuto un malore mentre era in. L’uomo, di origine albanese, stava prestando soccorso ai suoi due figli che si erano ritrovati in difficoltà per una buca intorno a una secca quando si è sentito male forse colpito da un arresto. Allarmata dalle grida dei bagnanti, una squadra disicuro (composta da Riccardo Berchielli, Antonio Moio, Diego Berchielli, Gabriele Papini, Nicolò Rindi, Lisa Maggini e Arianna Scalsini) e dell’Oasi Marco Polo (Valerio Alderigi e Nicholas Anaclerio) si è lanciata in acqua con la "rescue board", ladaper il salvataggio.