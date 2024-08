Emanuela Orlandi | gli ultimi audio riaprono il caso?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024) Ildi, la cittadina vaticana di 15 anni scomparsa a Roma nel 1983 e mai più ritrovata, né viva né morta, continua a essere d’attualità. Sono in corso indagini del Promotore di Giustizia vaticano, della Procura di Roma e della Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi-Gregori. Di recente nuoviinediti hanno riacceso l’attenzione su questo giallo infinito che da decenni non lascia pace alla famiglia della povera. Questi, trasmessi dalla trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto?’, potrebbero offrire nuovi indizi e sollevare ulteriori domande sul destino della ragazza. La scoperta degliNel luglio del 2024 Chi l’ha visto? ha trasmesso uninedito in cui una voce, ritenuta essere quella di, afferma di essere stata portata in un “paesino sperduto“.