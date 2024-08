Aggiornamenti su Ferragosto Giuliacci annuncia la buona notizia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Previsioni e tendendenze per agosto: cosa ci aspetta per caldo e precipitazioni? Lo spiega il colonnello Marioche parte dall'ondata di caldo in corso sull'Italia. "Finirà presto", spiega in un video pubblicato sul canale YouTube Mete, ma verso il 10 agosto "ci sarà una seconda ondata di caldo che però interesserà soprattutto il centro nord e in particolar in modo la regioni del Nordest e quelle centrali". "In questa frase ci saranno rovesci e temporali su quasi tutta l'Italia ma che non risolveranno il problema della siccità", afferma l'esperto.