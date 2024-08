Le vere ragioni che spingono Musk verso il Texas

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ha dato al suo “popolo” (lo stesso della “vox populi, vox dei”) la motivazione che voleva sentirsi raccontare: le sue aziende lasceranno la California per via dell’ultima legge dello Stato che vieta alle scuole di informare i genitori qualora i loro figli decidessero di cambiare la propria identità di genere. La realtà più concreta – da non dire per non penalizzare il suo forte sostegno ai Repubblicani in vista delle Presidenziali di novembre – risponde al verde. Al colore dei dollari. Dietro la scelta di Elondi annunciare il trasferimento delle sue aziende in, lasciando la California, c’è una storia fatta di un regime fiscale più favorevole. Sia agli imprenditori come lui che alle sue imprese.