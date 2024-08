Bastoni minacce e petardi | l' assalto dei rom dove la situazione è fuori controllo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il bubbone si sta espandendo. Non che fosse impossibile da prevedere, viste le premesse e gli attori in campo, ma quando l'inclusione a tutti i costi supera il buonsenso è inevitabile che finisca in questo modo. Da via Pascarella (come vi abbiamo già raccontato su Libero) a via Ciriè, l'dei rom alle case popolari non s'arresta. Anzi. E così, alloggi assegnati regolarmente a una famiglia diventano delle “comuni” allargate. Dei “porti di mare”il viavai di uomini, donne e bambini è incessante a ogni ora del giorno e della notte. Niguarda, via Ciriè, civico 5, scala E. Un appartamento al secondo piano,sulla carta dovrebbe viverci un papà coi suoi due figli, sarebbe invece popolato da una decina di persone senza alcun permesso. Non solo. Perché i nomadi dell'ex campo di via Bonfadini (chiuso il 25 luglio) stanno alzando pure i toni.