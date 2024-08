LIVE Alcaraz-Djokovic 6-7 6-5 Olimpiadi tennis in DIRETTA | ancora nessun break nel match dell’anno!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e dritto. 15-0 Non risponde sulla seconda di dritto lo spagnolo. Che errore! 6-5 Esce il rovescio di, stavolta senza problemi da 40-0. 40-0 Altra prima, altro punto! 30-0 Kick vincente. 15-0 Prima e dritto vincente. 5-5 Se ne va il lob di. Ventidue game senza! 40-30 Rovescio lungoriga vincente dello spagnolo. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Ingenuoa non seguire la palla corta a rete. Recupero vincente di. 15-15 In rete la smorzata di. 15-0 Non risponde di dritto. 5-4 Eh si. Kick, dritto inside in, comoda chiusura e braccia al cielo. Che partita! A-40 NOOOO! CONTINUANOOOOOOO A GIOCARE DEI PUNTI DA BRIVIDI!!!! Cos’ha fatto, che palla corta ha tirato fuori dopo almeno 10 botte clamorose di entrambi.