Volley chi affronta l’Italia ai quarti delle Olimpiadi? Le combinazioni con la Polonia | incubi Francia e Brasile!

(Di sabato 3 agosto 2024)affronterà lanell’ultimo incontro della fase a gironi del torneo dimaschile alledi Parigi 2024. L’appuntamento di oggi pomeriggio (ore 17.00) metterà in palio il primo posto nel raggruppamento, fondamentale in vista della fase a eliminazione diretta visto che sarà la classifica combinata tra i tre gironi a determinare il tabellone daialla finale. I Campioni del Mondo, già certi del passaggio del turno, incroceranno i Campioni d’Europa con una serie dialla mano da tenere in seria considerazione e conoscendo già quale sarà l’avversaria aidi finale. Sebatte i biancorossi per 3-0 o 3-1 allora sarà prima nella combinata e incrocerà l’ottava classificata, ovvero il Giappone (peggiore tra le due migliori terze classificate).