San Giovanni Valdarno | arrestato ladro al minigolf

(Di sabato 3 agosto 2024) Non si fermano i servizi preventivi e repressivi finalizzati al contrasto dei reati predatori da parte dei Carabinieri di San, che nella notte scorsa sono riusciti a mettere a segno un ulteriore colpo importante alla cosiddetta “microcriminalità”, arrestando in flagranza, per il reato di furto aggravato, un 30enne del. Allertati dal 112, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti presso il locale circolo “” dove il ragazzo, poco prima, previa effrazione di una finestra, si era introdotto nella struttura e aveva asportato il denaro contenuto nel registratore di cassa. Alla vista dei militari il prevenuto ha tentato la fuga a bordo di una bicicletta, ma è stato prontamente bloccato dagli operanti, messo in sicurezza e tradotto presso gli uffici del Tribunale di Arezzo per l’udienza di convalida.