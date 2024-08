Oroscopo di Paolo Fox per oggi sabato 3 agosto | positività per l’Ariete e Luna in Leone

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Cosa ci riserverà l’diFox questo? Lo scopriamo con l’di, ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute per tutti i 12 segni zodiacali.diFox perAriete:entrate in una giornata positiva e propizia per l’amore e le relazioni: i single potrebbero fare incontri interessanti mentre le coppie, soprattutto quelle più stabili, possono vivere momenti di complicità e anche di risveglio dell’eros. Sul lavoro, invece, è un buon momento per proporre nuove idee e progetti?: lavorate di creatività e fatevi coraggio, sarete supportati e premiati dalle stelle.Toro: è arrivato il momento di prendersi cura di sé stessi e del proprio benessere, attività che avete rimandato per troppo tempo o almeno trascurato.