Amichevoli 2024 | pareggio tra Cagliari e Monza tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Ildi Davide Nicola si è fermato di fronte al Modena di Pierpaolo Bisoli in amichevole, per 2-2, non riuscendo quindi a dar compiutamente seguito al successo recente nel test con il Catanzaro. I sardi, a due settimane dall’inizio del campionato di Serie A, hanno ben figurato contro emiliani nel contesto di un match tutto sommato equilibrato, sebbene la compagine di Serie B sia riuscita a creare le giuste dinamiche per far male nelle uniche occasioni a sua disposizione. Rete di Piccoli e Pavoletti per i rossoblu, mentre a segno Gliozzi e Palumbo per i canarini: gli attaccanti delin rete di testa, mentre i due canarini rispettivamente da fuori area e su rigore.