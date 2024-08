Villa Arconati nuovi giochi d’acqua | domeniche d’agosto al fresco tra divertimento arte e mitologia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano, 2 agosto 2204 – Novità estive aa Castellazzo di Bollate, nel Milanese. Per rinfrescare i visitatori dalla calura delle ultime settimane, da domenica 4 agosto, la Fondazione Augusto Rancilio apre irestaurati grazie al progetto finanziato dal PNRR. Ci sono due opposti sentimenti con i quali si può varcare la soglia del Giardino monumentale: con Timore o Curiosità quel che è certo è che, da domenica 4 agosto, nel Giardino si entrerà più freschi grazie airestaurati, che nebulizzeranno una fresca pioggerella, proprio uno dei tipici e freschi divertissement settecenteschi. Per la prima volta in funzione anche idel Teatro Grande in cui si possono ammirare le statue dei Sensi con le loro virtù moderatrici. E.