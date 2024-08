Oroscopo Paolo Fox oggi 2 agosto | dalla Bilancia ai Pesci

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 2 agosto 2024)FoxaiOgni giorno, moltissimi italiani consultano le previsioni dell’diFox, considerato una figura di riferimento nel mondo dell’astrologia. Le sue previsioni, presentate in programmi TV come “I fatti vostri” e nelle sue rubriche radiofoniche su LatteMiele, vengono poi ampiamente riportate online. Cosa riserveranno le stelle per domani? Ecco le previsioni diFox per venerdì 22024, per i segni di, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario eFoxsettimana prossima dal 29 luglio al 4aiFox settimana prossima dal 29 al 4: dall’Ariete alla VergineFox:divenerdì 22024, previsioniaiIn amore, è il momento ideale per chiarire eventuali incomprensioni.