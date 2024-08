Lo scontro Carini-Khelif scatena la baruffa social | la valanga di interventi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Angelaha abbandonato dopo 46 secondi il match contro Imane. “Mi sono fatta davvero male”, le parole dell'azzurra. L'atleta intersex era stata esclusa ai Mondiali ed è stata invece ammessa dal Cio per i Giochi olimpici di Parigi 2024. Secondo lo studio di Arcadia il match hato i: “Un volume complessivo di oltre 13 milioni di interazioni che sarebbe inspiegabile per una gara di pugilato, pur se in una competizione olimpica, se non ci fosse stata - segnala l'analisi - la molteplicità diche hanno politicizzato enormemente il dibattito”. In totale 1,3 milioni di menzioni per, 1,6 per. L'engagement per l'italiana è di 5,4 milioni di interazioni, 7,8 milioni per l'algerina.