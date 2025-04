Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 4 aprile 2025

Programmi TV pomeriggio di oggi, venerdì 4 aprile 2025 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestreI Programmi tv del pomeriggio di oggi. L'elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, venerdì 4 aprile 2025, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00.Programmi TV oggi pomeriggio pomeriggio su Rai 1 – ch 111:55 È sempre mezzogiorno! 13:30 Tg1 14:05 La volta buona 16:00 Il paradiso delle signore 16:53 CCISS viaggiare informati tv 16:55 Tg1 17:05 La vita in diretta 18:45 L'Eredità 20:00 Tg1 pomeriggio su Rai 2 – ch 211:10 I Fatti Vostri 13:00 Tg2 13:30 Tg2 Eat Parade 13:50 TG2 Sì, Viaggiare 14:00 Ore 14 15:25 BellaMa' 17:00 La Porta Magica 18:00 Tg Parlamento 18:10 TG2 LIS 18:15 Tg2 18:35 Tg Sport 18:58 Meteo 2 19:00 Blue Bloods (St: 6 – Ep: 15 – Titolo Ep: Ricominciare) 19:44 Blue Bloods (St: 6 – Ep: 16 – Titolo Ep: Finestre rotte) pomeriggio su Rai 3 – ch 312:50 Quante storie 13:15 Passato e Presente 14:00 Tg Regione 14:19 Tg Regione 14:20 Tg3 14:49 Meteo 3 14:50 TGR Leonardo 15:05 TGR Piazza Affari 15:15 TG3 LIS 15:20 Genitori, che fare? 16:10 Gli imperdibili 17:00 Geo 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 19:51 Tg Regione 20:00 Blob pomeriggio su Rete 4 – ch 412:25 La signora in giallo (St: 3 – Ep: 5) 13:58 Lo sportello di Forum 15:28 Tg4 – Diario del giorno (Anteprima) 15:35 Diario del giorno 16:24 Patch Adams (Film Commedia)18:58 Tg4 19:39 Meteo.

