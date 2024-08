L’Isola dei Famosi | i tre consigli che sono stati dati a Pier Silvio per un’edizione di successo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 2 agosto 2024) Se da una parte c’è Simona Ventura che ha dichiarato che “saprebbe far rinasceredei” ma che “non lo dice“, dall’altra Mattia Buonocore di DavideMaggio.it ha regalato treaggratis aBerlusconi per far tornare il reality ai fasti di un tempo. Treche sembrerebbero scontati ma che purtroppo non lo(e che mi sento di sposare a pieno). Ovvero: una lunga pausa, un grande cast, un cambio di autori/conduzione. A tal proposito Buonocore fa due nomi: Simona Ventura la cui presenza “non sarebbe così a colpo sicuro come in passato: è cambiata Simona Ventura, è cambiato il programma che si trascina stanco verso la diciannovesima edizione ed è cambiato il contesto storico”; e Paolo Bonolis “un rischio ma anche un tentativo di sparigliare le carte tracciando una linea netta di demarcazione col passato e con gli altri reality di Canale 5“.