iRobot presenta il Roomba Combo 10 Max

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 2 agosto 2024)Corp., leader nei robot domestici per la pulizia dei pavimenti, hato il suo più avanzato robot aspirapolvere e lavapavimenti: il10 Max Robot con AutoWash Dock Questo nuovo dispositivo porta la pulizia autonoma dei pavimenti a un nuovo livello, grazie alla prima base di ricarica multifunzione di, AutoWash Dock, e a un’innovativa intelligenza artificiale. Innovazione e autonomia nella pulizia dei pavimenti con la nuova tecnologia AutoWash Dock Progettato per aspirare e lavare efficacemente diversi tipi di pavimento, il10 Max + AutoWash Dock si occupa di riempire e ricaricare automaticamente il serbatoio per il lavaggio, lavare e asciugare il panno, svuotare il contenitore raccogli-sporco e autopulirsi, riducendo al minimo la necessità di manutenzione.