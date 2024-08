Iraq | oro nero testimonia un secolo di alti bassi di lotta per indipendenza 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Bagdad, 02 ago – (Xinhua) – (XINHUA) – BAGDAD, 2 AGO – Hussein Ali Saeed, un cittadino di 81 anni, ha trascorso tutta la sua vita a Kirkuk, una citta’ dell’settentrionale famosa per le sue abbondanti riserve di petrolio. Per come la vede questo operaio petrolifero iracheno in pensione, la sua citta’ natale e’ punteggiata dalle fiamme che imperversano sopra i giacimenti petroliferi, con oleodotti argentati che si estendono da lontano e si allungano ancora piu’ in la’. “A causa del petrolio, tutto il mondo ha gli occhi puntati sull’”, ha sospirato Hussein. “Tutta la mia vita e’ stata strettamente legata al petrolio, cosi’ come il destino del mio Paese”.