A Pavia altolà alle galline ovaiole | la provincia chiude l’allevamento con oltre 210mila esemplari

(Di venerdì 2 agosto 2024) Casei Gerola, 2 agosto 2024 – Laha messo la parola fine al progetto dell’vamento diproposto a Casei Gerola. “Considerato che la variante urbanistica impone la verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica – scrive il dirigente – e tenuto conto delle numerose note pervenute dagli enti competenti in materia ambientale, vengono a mancare i presupposti per il prosieguo del procedimento comunicando il diniego per improcedibilità dell’istanza”. La ditta proponente Alvigest ora ha dieci giorni per ribattere, ma è molto difficile possa farlo. Il progetto che prevede unvamento destinato a ospitare fino asu 35mila metri quadrati, però, non è tramontato: se ne potrebbe riparlare dopo l’estate.