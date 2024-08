Rischio incendi ad Anzio i residenti segnalano un terreno privato abbandonato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 agosto 2024) Unlasciando all’abbandono tra sterpaglie, erbacce ed alberi morto: idenunciano iladIlche fa preoccupare idi– (Google Maps) – ilcorrieredellacitta.comUne al momento tenuto in cattivo stato, sarebbe diventato un fattore di paura per numerosidi. L’area privata non vedrebbe una manutenzione da diverso tempo, lasciando così che al suo interno sia cresciuta sterpaglia e le erbacce siano diventate secche per l’assenza di acqua. Condizioni che favorirebbero la possibilità d’, creando problemi soprattutto con le ville che sorgono ai lati di questo. Ilche fa paura aidi: la situazione Ilche incute pensieri aidi, sorge all’incrocio tra via dei Coralli e via Merope.