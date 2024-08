Perché molti lasciano il Villaggio olimpico Ceccon il siluro su Macron in mondovisione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Uno sfogo dettato più dalla sincerità che dall'amarezza. Thomasarriva davanti al microfono della Rai subito dopo aver fallito per 7 centesimi l'accesso alla finale dei 200 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una delusione, considerato l'oro vinto un paio di giorni fa nei 100, ma i suoi Giochi non sono ancora finiti e avrà l'opportunità di vincere ancora qualche medaglia nelle staffette. "Sottolineo che non vuole essere una giustificazione o un alibi - premette nella sua analisi, prima di sganciare la bomba sul padrone di casa Emmanuele tutta l'organizzazione -, tutti stiamo vivendo le medesime situazioni e siamo nelle stesse condizioni. Una cosa che probabilmentenon sanno ed è giusto raccontarla".