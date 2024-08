Parigi 2024 boxe Carini | Ho subito colpi forti e non me la sono sentita più di combattere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Angela, pugile italiana, ha commentato il ritiro nel match delle Olimpiadi dicontro l’algerina Imane Khelif: “Dopo il primo minuto non me lapiù di. Nonostante le mille polemiche ho combattuto esalita sul ring, ma hodeimoltoe ho cominciato a sentire un forte dolore al naso. Non è da me arrendermi:una combattente che non si ferma davanti al dolore e la mia nazionale ne è al corrente. Se mifermata l’ho fatto solo per la mia famiglia“. A tal proposito, l’azzurra ha aggiunto: “salita sul ring per mio padre. Nella scorsa Olimpiade era in fin di vita, questa era la mia e volevo percorrere l’ultimo chilometro“. Infine, un commento sulle polemiche relative alla sua avversaria, l’algerina Imane Khelif: “Io nonnessuno per giudicare. Se questa ragazza è qui un motivo ci sarà.