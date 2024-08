Overtourism sul Lario | Varenna perde un binario per accogliere i turisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024)(Lecco) – Una banchina, al posto dei binari. In stazione a, il1 non esiste più. È stato coperto da una passerella e trasformato in una grande banchina. Il marciapiede maggiorato, a discapito di uno dei due binari, è stato allestito per ragioni di sicurezza, in modo da poterun numero maggiore di passeggeri che sbarcano dai treni o in attesa di salire in carrozza. Durante i fine settimana, ma non solo, iche a migliaia vanno e vengono in treno per visitare la Perla del lago, sono troppi per la sala d’aspetto e le banchine del piccolo scalo e in molti sono obbligati – o meglio, erano obbligati - ad invadere i binari, con il rischio di essere travolti dai convogli in transito. La soluzione dovrebbe rendere sbarchi e imbarchi più sicuri.