Nuoto la 4×200 femminile è la prima esclusa dalla finale delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sofia Morini, Giulia D’Innocenzo, Matilde Biagiotti e Giulia Ramatelli non riescono nel miracolo della. Le azzurre si fermano al nono posto nella gara olimpica della Defense Arena, provando a dare il possibile dopo unabatteria in cui i ritmi hanno messo subito il nostro quartetto in una situazione difficile. Ma fermiamoci alla seconda batteria: il primo posto viene immediatamente messo sotto chiave dall’Australia con Lani Pallister, che tenta immediatamente la fuga dopo nemmeno i primi 200 metri, con Jamie Perkins, Brianna Throssell e Shayna Jack che devono solo chiudere il lavoro: il primo posto è praticamente in ghiaccio in 7’45”63. L’Italia ci prova, con tutte le possibilità e le energie che ha in corpo.