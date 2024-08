Meloni vieta la cannabis light e sabota l’Italia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Duro colpo per un settore in crescita che poteva aiutare l’economia nostrana:la fa grossa el’innocua. Quando un governo non rappresenta i nostri ideali politici tendiamo ad essere particolarmente critici, ma a volte, a prescindere dal vessillo, alcune misure sono semplicemente sbagliate. In questo caso la decisione diinfliggerà un colpo all’economia italiana e lo farà in modo totalmente gratuito, attaccando una sostanza che non ha mai causato alcun problema come la. L’ultimo emendamento del governoha scatenato un dibattito acceso, anche se forse l’ha scatenato un po’ troppo tardi: la decisione dire laè passata sotto il nostro naso.