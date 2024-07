Vela Marta Maggetti macina ottimi risultati e si avvicina alla semifinale olimpica nel windsurf

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)si conferma estremamente competitiva nelle acque di Marsiglia e resta pienamente in corsa per l’accesso diretto innel(classe iQFoil) femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nel pomeriggio sono state completate quattro prove di Slalom, dopo aver dovuto interrompere in corso d’opera la Marathon a causa dell’assenza di vento, portando a quota 11 le regate di flotta disputate sin qui nella Opening Series. La cagliaritana, ottima terza al momento della sospensione della Marathon, ha messo in evidenza una notevole costanza di rendimento negli Slalom raccogliendo un ottavo e poi tre quarti posti consecutivi che le consentono di difendere una preziosa terza piazza assoluta nella classifica generale con 39 punti netti (scartando un 20 ed un 11).