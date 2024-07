Triathlon Cassandre Beaugrand vince in casa alle Olimpiadi 16ma Alice Betto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si è aperto, seppur con un giorno di ritardo sulla tabella di marcia iniziale, il programma deldi Parigi 2024: la gara individuale femminile fa gioire i tifosi di, dato che una delle principali favorite della vigilia, la transalpina, non tradisce le attese e si mette al collo la medaglia d’oro. Conquista l’argento l’elvetica Julie Derron, che precede la campionessa del mondo in carica, la britannica Beth Potter, mentre inItalia la migliore è, ma mai in lotta per le prime posizioni. Bianca Seregni, come suo solito, compie un’ottima frazione a nuoto, salvo poi scivolare indietro nel prosieguo della competizione e chiudere 22ma, infine è 39ma Verena Steinhauser, nelle retrovie fin da subito e davvero mai in gara.