Maxi incendio a Monte Mario vicino al Tribunale e alla sede Rai di via Teulada | in azione anche gli elicotteri

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un vastoè divampato intorno all’ora di pranzo dietro la Corte d’Appello di Roma. Sul posto, oltre vigili del fuoco e forze dell’ordine, è intervenuto un elicottero che sta sganciando carichi d’acqua sulla zona della riserva naturale di. Già questa mattina nell’area verde alle spalle della città giudiziaria si era sviluppato un piccolo rogo, subito spento dai vigili del fuoco. In base alle prime ricostruzioni, l’è partito da un’ampia area di scambio e parcheggiofine di via, a 300 metri ddella Rai. In pochissimo tempo le fiamme sono arrivate alle falde di, poi hanno continuato a salire verso la terrazza dello Zodiaco, a 140 metri di altezza, dove c’è un ristorante che però è stato chiuso da tempo.