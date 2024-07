LIVE Polonia-Brasile 0-0 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | inizia un match delicatissimo!

Leggi tutta la notizia su oasport

2-4 Pipe di Lucarelli, la prima fase break è per il. 2-3 Pallonetto a scavalcare il muro di Leal. 2-2 Questa volta è Flavio a murare Leon. 2-1 Muro mostruoso di Leon su Darlan. 1-1 Primo tempo vincente di Bieniek. 0-1 Si comincia con un errore in attacco di Leon. 08:59 Larisponde con: Janusz, Sliwka, Kurek, Leon, Kochanowski, Bieniek e Zatorski. 08:58 Ilscenderà in campo con: Bruno, Lucarelli, Leal, Darlan, Flavio, Lucas e Thales. 08:55 E' il momento degli inni nazionali. 08:53 Le formazioni hanno appena concluso la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per le presentazioni. 08:50 Al momento ilè la peggiore terza e sarebbe quindi fuori dai giochi, ovviamente l'ultima sfida contro l'Egitto è già scritta, ma il singolo successo e i 3 punti potrebbero non bastare.