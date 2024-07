L’affermazione dulcis in fundo usata già nella Roma dei Cesari varrà anche per la Parigi di questi tempi?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il Generale Charles De Gaulle, Presidente della Repubblica Francese nell’immediato dopo guerra, non perdeva mai l’occasione per citare, poggiando la mano sulla spalla di uno dei potenti interlocutori con cui era a colloquio, il Re Sole e la Grandeur. Con tale termine si continuò a colorire il nome di quella nazione oltre le Alpi ancora anni dopo la scomparsa del “Generale”. Lo stesso che aveva fatto uso e abuso di quel termine. Un perchè oggettivamente non contestabile era che la “Ville lumière” aveva cominciato a essere definita così dalla fine dell’altro secolo. Motivo di grande orgoglio per quella popolazione, non essendo ancora dotate di tale meraviglia della tecnologia elettrica diverse altre città europee.