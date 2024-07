La Camera vota per la Bretella Reno-Setta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il governo si impegna a valutare tutte le iniziative utili a garantire la piena, congrua e rapida realizzazione della. L’input all’esecutivo arriva direttamente dalladei Deputati e per la precisione dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia che in sede di ratifica del decreto legge infrastrutture ha inserito un ordine del giorno in cui si chiedeva al ministero di tenere in alta considerazione un’opera che ha come obiettivo quello di garantire un collegamento rapido tra la montagna e la città valorizzando il casello autostradale di Rioveggio. Siccome anche la forma è sostanza il dispositivo approvato lunedì, firmato fra gli altri dal capogruppo Tommaso Foti, non chiama in causa il coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna che, del resto, non ha mai dato il suo assenso al progetto, preferendo l’ammodernamento della statale Porrettana.