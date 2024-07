Ilary Blasi rifiuto categorico e definitivo | quello che ha fatto la conduttrice è assurdo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 luglio 2024)e il suoad una proposta che ha ricevuto: cosa halaè al timone dell’ultima edizione di Battiti Live assieme ad Alvin e a Rebecca Staffelli. Dopo questa avventura tutta estiva e a ritmo di musica, i progetti futuri dellasono ben delineati.avrebbe rifiutato in modola proposta Mediaset (ansafoto) – cityrumors.itEppure, proprio la ex Pupona, stando ad una rivelazione di Dagospia, avrebbe rifiutato in modoe definito una proposta davvero allettante. Non ci sarà, infatti, lei alla conduzione di un programma televisivo che torna dopo diversi anni di stop.ha rifiutato la conduzione di un programma televisivo? Cosa halaIn televisione tornerà “La Talpa” dopo diversi anni di stop. L’ultima edizione andò infatti in onda nel 2008.