Hockey Estate di grandi rotazioni in panchina Capitan Pistelli ora torna ad allenare i giovani

(Di mercoledì 31 luglio 2024)o della seconda squadra dell’Sarzana e adesso anche allenatore deiunder 15. Sarà una stagione ricca di impegni per Matteo(nella foto), uno dei veterani della società rossonera. Infatti oltre a giocare e essere ilo della squadra iscritta al campionato di serie A2dopo una breve pausa anche a guidare la formazione under 15. Un’disulle panchine del club cittadino: iniziando da Sergio Festa nuovo tecnico della squadra principale in A1 quindi il ritorno di Josè Vianna in A2 e under 23 e adesso la nuova veste o dinella categoriale under 15. In realtà Matteoriprende il ruolo di allenatore con la squadra che ha condotto alla medaglia di bronzo nella categoria under 13 nella stagione 2022-23 a Follonica.