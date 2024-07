Giulia e Alessia Pisanu morte sotto il treno il ricordo di papà Vittorio | Erano i miei angeli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sono passati due anni da quandosonotravolte da un Frecciarossa alla stazione di Riccione. Era la mattina del 31 luglio 2022 quando le due sorelle, di 17 e 15 anni, uscivano di casa per l’ultima volta, trovando lapoco dopo per una tragedia inspiegabile. Nessun elemento è emerso, intanto, che potesse far pensare ad un intento suicida. Le zone di Bologna colpite dalla tragedia sono quella della Perla e quella di Castenaso, nel Bolognese, dove le due ragazze vivevano col padre.Leggi anche: “Sei solo ipocondriaca” ma a 24 anni Emma riceve la peggiore delle notizie Proprio ilricorda: “, due ragazze davvero fantastiche”. E aggiunge di non pensare mai a quel giorno, ma solo alle due sorelle e a tutti i momenti belli trascorsi insieme.