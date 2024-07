Rider investito e ucciso mentre torna a casa | Il giovane automobilista era drogato lo ha visto a terra e se n’è andato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Unitaliano di 22 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver travolto eAdnan Qasim, unpakistano di 34 anni, nella tarda serata del 9 giugnoera alla guida di un’auto che aveva “sottratto” ad un amico. Secondo gli inquirenti, il ventiduenne era sotto effetto di droga ed era scappato senza prestare soccorso nonostante si fosse accorto di averuna persona. La tragedia avvenne in via Camaldoli, nel quartiere Ponte Lambro, a Milano. Ilstavando ain bicicletta dopo una giornata di lavoro quando è stato travolto. A quel punto, il– si legge nell’ordinanza di custodia cautelare – si è fermato per “circa 2-3 minuti, vedendo da lontano il ragazzo a”, ma subito dopo poi è risalito in auto e si è allontanato. Ilmorirà poi in ospedale.