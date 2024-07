Reazione a Catena hanno bisogno delle ferie | caos per l' ultima parola | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Le Bollicine da Asti sono state le sfidanticampionesse in carica, Le Senza Ghiaccio, nella puntata diandata in onda questa sera su Rai 1. Le primespiegato di chiamarsi così per via dello spumante tipico della loro città, mentre nella scorsa puntata le campionesse, da Latina, avevano spiegato che il nome del loro team deriva dal fatto che tutte e tre preferiscono le bevande lisce. A spuntarla all'Intesa vincente sono state le campionesse, che sono riuscite a centrare ben 10 parole, mentre le Bollicine si sono fermate a 9. Le Senza Ghiaccio sono così arrivate all'con 120mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, sono giunte all'con 3750 euro. Il primo elemento era "gambe", mentre il secondo - quello da indovinare - iniziava con "Le" e finiva con "E".