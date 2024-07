Licorice Pizza Olimpiadi o Delitti ai tropici? La tv del 30 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024) Per la prima serata in tv, martedì 30, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sophie Cross 2 – Verità nascoste”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Le verità nascoste”: la squadra di Sophie è impegnata sull’omicidio di Valérie, una giovane croupier trovata morta in una stanza d’albergo. Nel frattempo, una vecchia fiamma di Gabriel torna da lui per chiedergli aiuto. Una sorprendente novità è in arrivo per Sophie e Thomas. Quest’ultimo continua ad indagare con tenacia. RaiDue dalle 21 trasmetterà i “Giochi Olimpici Parigi 2024”. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Filorosso Revolution”, condotto da Federico Ruffo. La realtà raccontata attraverso inchieste, lunghi reportage dall’Italia e dall’estero e interviste ai diretti protagonisti.