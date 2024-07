Italia oro nella spada femminile alle Olimpiadi l’Inter le celebra!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024)hato su X la grandissima vittoria dell’di Parigi 2024. Il messaggio del club nerazzurro. MEDAGLIA – Alberta Santuccio, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi hanno vinto l’orodi Parigi 2024. L’scrive la storiaprova a squadre grazie alla vittoria in finale contro la Francia per 30-29 nel minuto supplementare. Il colpo decisivo è stato di Santuccio. Terzo oro nel viaggio francese per la Nazionale,lo hato con un messaggio su X: «Una squadra STORICA. Le ragazze dellaconquistano il primo storico oro di squadra per l’disciplina.