Incidente in moto è morto il 21enne Mattia Spigato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Modena, 30 luglio 2024 – Non ce l’ha fatta, il giovanedi Carpi che lo scorso venerdì sera ha riportato gravissime ferite in unin via Lame a Rovereto sulla Secchia, dopo essere caduto dalla sua. Ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, ieri è stato avviato l’iter per accertarne la morte celebrale e oggi i medici ne hanno dichiarato il decesso. Un lutto che colpisce profondamente tutta la comunità dove la famigliaè molto conosciuta. Per volontà stessa del ragazzo, già espressa sulla sua carta di identità, i suoi organi sono stati donati. In questo dolore immenso –afferma tra le lacrime la mamma – il solo pensiero che ci consola è sapere che grazie alla generosità di nostro figlio tante altre persone potranno vivere. Lui non sarà più qui con noi fisicamente, ma continua a vivere».