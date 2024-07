Gaza è sommersa dai rifiuti Il direttore dell’UNDP nella Striscia a TPI | Gli sfollati vivono vicino alle discariche e le malattie si diffondono

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 luglio 2024) Il sistema della gestione deiè collassato: dall’inizio dell’offensiva di Israelenon è più possibile alcun accessodue principalidel territorio costiero palestinese, mentre isi accumulano in oltre 140 siti provvisori, spesso situati nelle vicinanze dei campi profughi, causando gravi rischi per la salute e per l’ambiente. La denuncia arriva dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), secondo cui dal 7 ottobresono stati registrati quasi 1 milione di casi di infezioni respiratorie acute, 575mila casi di diarrea acquosa acuta e oltre 100mila casi di ittero. Anche se il numero reale dei contagi è probabilmente molto più alto. La gestione dei, spiega a TPI ildell’ufficio di, Alessandro Mrakic, era già un problema prima della guerra.