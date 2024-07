The Fantastic Four | First Steps Mole Man Pronto a Fare il Suo Ingresso

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 29 luglio 2024) Scritto da TheManil Suo, Durante il Comic-Con di San Diego, un poster ha svelato un’interessante anticipazione per i fan deii Quattro. Sebbene il principale antagonista di Thesia Galactus, il poster suggerisce la possibile presenza di un ulteriore cattivo: l’Uomo Talpa. La mappa di New York mostrata nel poster indica l’esistenza di Subterranea, la dimora del personaggio di Harvey Elder e di altre razze mostruose nel materiale originale Marvel. Un Cattivo Iconico Prepara il Suo Debutto in TheSi vocifera che un attore come Paul Walter Hauser potrebbe interpretare l’Uomo Talpa, potenzialmente come antagonista iniziale del film, anche se la partecipazione del personaggio non è ancora stata confermata dai Marvel Studios.