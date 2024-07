Strepitoso Ceccon nei 100 metri dorso Seconda medaglia d' oro per l' Italia a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - Il 'Re' delno e si chiama Thomas: è lui il nuovo campione olimpico dei 100. Con una prestazione stellare, mostruosa se si analizza quanto mostrato nella vasca di ritorno (dai 50 ai 100), l'azzurro è salito per la prima volta sull'Olimpo nella specialità che da due anni lo vede anche primatista mondiale lasciandosi ai suoi piedi Cina e Stati Uniti. Per l'è lad'oro alle Olimpiadi di, 23 anni di Schio, ha lasciato prima sfogare il cinese Xu Jiayu, primo al tocco ai 50, per poi inserire il turbo con una progressione micidiale andando a trionfare in 52"00 (26"90 il parziale nellavasca). Il portacolori delle Fiamme Oro, allenato da Alberto Burlina, ha rifilato oltre decimi a Jiayu, argento in 52"32, e quasi quattro allo statunitense Ryan Murphy (52"39).