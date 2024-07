Martinelli da copertina Vittoria senza rivali al ’Banca di Pescia’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ancora una(la sesta della stagione) per Alessio(nella foto), il corridore del Velo Club Carrara "Carlo & Raffaella" che si è imposto nel sesto trofeo "Banca di Pescia e Cascina", valido anche per il nono trofeo "Mauro Biasci" che si è disputato sulle strade di Cascina, nel pisano. Unanetta nella categoria G2 (età 8 anni), quella del piccolo Alessio, che questa volta è riuscito a staccare tutti gli avversari per poi presentarsi solitario sulla linea del traguardo. Così dopo Ponsacco, Calcinaia, Pontedera, Viareggio e Massa,aggiunge un altro trofeo in bacheca. Nella stessa categoria, buono anche l’ottavo posto di Diego Corradi, considerando che, dopo l’esordio, era alla sua seconda gara. Nella G1 (età 7 anni) quinto posto per Lorenzo La Monica, un piazzamento che lascia sperare in una crescita futura.