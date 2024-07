Le sfide dentro il governo che attendono Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non ci sono drammi ma l’impressione è che la maggioranza diinizi a sfarinarsi su alcuni temi. La divisione in Europa, con Forza Italia a favore e FdI-Lega contro Von der Leyen, evidenzia in controluce uno sfilacciamento che investe soprattutto le riforme istituzionali. Forza Italia, soprattutto a mezzo dei governatori delle regioni meridionali, ha lasciato intendere che c’è preoccupazione sull’attuazione della legge per l’autonomia differenziata delle regioni. L’idea che nella ridefinizione delle competenze permesse dalla riforma possano instaurarsi due velocità tra le varie regioni non piace agli azzurri che, come i flussi elettorali dimostrano, sono un partito a trazione meridionale. La politica è lotta su risorse scarse e Forza Italia non vuole essere privata delle risorse che resterebbero nelle regioni del settentrione.