La bava al posto dell’inchiostro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Pretendere, fino a ottenerle, le dimissioni. Di questo, quello, quell’altro. Prima della condanna? No, prima ancora del dibattimento di primo grado. Invocare il passo indietro e il passo di lato. Al primo sospetto. Evocare la galera. Le pene esemplari, un po’ per tutti (che però, se per tutti, non sarebbero più esemplari). Intercettare, diffondere, pubblicare i brogliacci. Anche se capiti a metà e copiati male. Nel caso di papà Turetta, metterlo alla gogna. Subito, prima di ascoltarne i motivi, di esaminare le dinamiche. Auspicarne il licenziamento, la rovina. Che cosa siamo diventati, noi giornalisti? Vendiamo poco. Contiamo zero. E allora vendichiamo il nostro decadimento esortando il mondo al bagno di sangue rigeneratore, alle manette generali, alla berlina universale.