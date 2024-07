Incendio Ponte Mammolo Umberti | Municipio da solo non può arginare questa situazione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ieri (28 luglio) Il nostroè stato colpito da undi proporzioni enormi, mai viste, nel lato più bello e drammatico, quello dei parchi e del verde. Siamo stati con tutta la Giunta sul posto, fino a tarda notte, a seguire e a aiutare le operazioni di accoglienza degli sfollati, in coordinamento con gli interventi tra Vigili del fuoco, Vigili Urbani e Polizia di Stato, a dare supporto ai cittadini preoccupati ed arrabbiati per questo ennesimo disastro ambientale”. Lo dice il presidente del IV, Massimiliano, in merito all’divampato nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di, sulle sponde del fiume Aniene.