Gay Shame arbitraggi scandalosi Senna inquinata | a Parigi le Olimpiadi della vergogna

(Di lunedì 29 luglio 2024) Quanto sono belle le? L’evento sportivo per eccellenza, 4 anni di preparazione, sforzi e sacrifici di atleti di tutte le discipline, di ogni parte del mondo, con l’orgoglio di rappresentare il proprio Paese e magari portare a casa una medaglia che resterà per sempre nella storia sia che essa arrivi dallo skateboard sia che venga celebrata nei 100 metri dell’atletica. Riformuliamo la domanda iniziale: quanto sono belle ledi2024? Poco. Davvero poco. La Francia è riuscita a collezionare, in nemmeno una settimana dall’inizio dei Giochi, una serie di figuracce a dir poco clamorose. Una critica arriva dal mondo intero, comprensibile visto il respiro internazionale dell’evento, ma che è stata capace di far arrabbiare atleti, federazioni, Nazioni, religioni e chi più ne ha più ne metta. Si comincia dai sabotaggi “Chi ben comincia è a metà dell’opera“, si dice.